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В РФ отказались звать глав недружественных государств на Парад Победы

МИД РФ: лидеров недружественных стран не пригласят на 80-ю годовщину Победы
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российские власти не планируют приглашать глав недружественных государств на мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел (МИД) РФ Артем Студенников.

Как он сказал, в 2025 году в стране и за ее пределами пройдет множество памятных мероприятий. В том числе их будут организовывать внешнеполитическое ведомство и дипломатические представительства Москвы по всему миру.

При этом дипломат подчеркнул, что самым главным событием станет Парад Победы на Красной площади. Ожидается, что в нем примут участие лидеры и представители большого количества стран, являющихся партнерами РФ.

«Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых первым европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их (приглашенных гостей. — «Газета.Ru») числу не относятся», — добавил Студенников.

Первый европейский департамент МИД РФ курирует 18 стран и субъектов международных отношений. Среди них — Франция, Норвегия, Швеция, Испания, Португалия, Дания, Андорра, Ватикан, Бельгия, Люксембург, Мальта, Финляндия, Италия, Сан-Марино, Монако, Нидерланды, Исландия и Мальтийский орден.

Ранее посол рассказал, приедет ли китайский лидер Си Цзиньпин на Парад Победы в Москве.

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80 лет Победы
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