Трамп допустил возможность встречи с Зеленским в Италии

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Это возможно», — отметил Трамп перед вылетом в Италию, где посетит церемонию прощания с папой Римским Франциском.

Президент США не стал раскрывать какие-либо детали.

Незадолго до этого газета La Repubblica со ссылкой на источники писала, что власти Украины стремятся провести встречу с представителями Лондона, Парижа и Вашингтона в Риме в день церемонии прощания с папой Римским Франциском. По информации издания, помимо британцев, французов и американцев, во встрече примут участие итальянцы и немцы, причем делегацию от ФРГ может возглавить уходящий с поста канцлера Олаф Шольц.

Итальянская сторона идею о проведении саммита раскритиковала, добавила La Repubblica.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.