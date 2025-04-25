Посла России вызвали в МИД Литвы

Литва выразила решительный протест России в связи с продолжающимися обстрелами Украины. Для этого в ведомство был вызван представитель российского посольства, сообщило литовское дипведомство через социальную сеть X.

«Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок», — говорится в сообщении МИД прибалтийской республики.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по Киеву. Отмечается, что в столице Украины под удар попала железнодорожная инфраструктура. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове. Удары также наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской, Запорожской областям.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россию невозможно остановить «сладкими словами», а только силой.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине бить по России ракетами большой дальности.