В Кремле ответили на вопрос о готовности РФ вмешаться в конфликт Индии и Пакистана

Песков: Индия и Пакистан пока не просили РФ помочь в решении конфликта

Индия и Пакистан не обращались к России с просьбой помочь в урегулировании конфликта. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таких просьб не было», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, готова ли РФ помочь в решении конфликта инициативно или если поступит просьба.

Отношения между двумя ядерными державами обострились 22 апреля, после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир. Вооруженные боевики открыли огонь по туристам. Газета Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт Аттари между странами.

Позже пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф допустил, что конфликт между Пакистаном и Индией может перерасти в ядерное противостояние.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит войны между Индией и Пакистаном.