Путин и Трамп не будут выпускать совместное заявление по встрече на Эльбе

Песков: Путин и Трамп не будут выпускать совместное заявление о встрече на Эльбе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут выпускать совместное заявление в честь годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не будет», — сказал Песков.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее подчеркнул символическое значение встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, состоявшейся в 80-ю годовщину встречи между советскими и американскими войсками на Эльбе.

Встреча на Эльбе стала одним из самых памятных событий Великой Отечественной войны. Солдатам было ясно, что это конец – Третий рейх разрублен на две половины, и после того, как советские и американские солдаты встретились, немцам стало некуда отступать. В честь юбилея этой встречи «Газета.Ru» рассказала, как она прошла и чем запомнилась участникам.

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