В случае, если Соединенные Штаты Америки признают Крым российской территорией, то это приведет к отмене санкций. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук, пишет РИА Новости.

«Если он [Крым] будет признан Соединенными Штатами [российским], то и санкции эти снимутся», — отметил он.

Такое решение Вашингтона позволит России развить свою экономику, добавил Костенко.

Незадолго до этого президент США Дональд Трам в интервью журналу Time сообщил, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот факт хорошо понимает и украинский лидер Владимир Зеленский. Глава Белого дома добавил, полуостров стал частью России уже довольно давно.

Позже агентство Reuters писало, что проект Соединенных Штатов Америки, направленный на урегулирование украинского конфликта, включает юридическое признание Крыма и фактическое — четырех новых регионов.

Ранее в Крыму отреагировали на слова Трампа о будущем полуострова.