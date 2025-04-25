Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде допустили отмену санкций, если США признают Крым российским

Нардеп Костенко: если США признают Крым российским, то санкции отменят
close
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

В случае, если Соединенные Штаты Америки признают Крым российской территорией, то это приведет к отмене санкций. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук, пишет РИА Новости.

«Если он [Крым] будет признан Соединенными Штатами [российским], то и санкции эти снимутся», — отметил он.

Такое решение Вашингтона позволит России развить свою экономику, добавил Костенко.

Незадолго до этого президент США Дональд Трам в интервью журналу Time сообщил, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот факт хорошо понимает и украинский лидер Владимир Зеленский. Глава Белого дома добавил, полуостров стал частью России уже довольно давно.

Позже агентство Reuters писало, что проект Соединенных Штатов Америки, направленный на урегулирование украинского конфликта, включает юридическое признание Крыма и фактическое — четырех новых регионов.

Ранее в Крыму отреагировали на слова Трампа о будущем полуострова.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами