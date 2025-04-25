Захарова допустила причастность украинских спецслужб к убийству Москалика

Захарова: к убийству генерала Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины

К убийству заместителя начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы», — отметила она.

Захарова обратила внимание на то, что если следователи подтвердят украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует «варварскую и вероломную сущность киевского режима».

Незадолго до этого Захарова назвала убийство Москалика терактом.

59-летний Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Его отбросило к подъезду мощной взрывной волной. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по факту убийства военачальника. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на видео.