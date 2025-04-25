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Названа дата заседания Совбеза ООН по Украине

Постпредство РФ: Совбез ООН проведет заседание по Украине 29 апреля
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Eduardo Munoz/Reuters

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет 29 апреля заседание по теме Украины по запросу западных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство России при всемирной организации.

«Встреча пройдет по запросу западных стран. Заседание запланировано на 16:00 по времени Нью-Йорка (23:00 по московскому времени)», — заявили в российском дипломатическом представительстве.

До этого сообщалось, что российские дипломаты запросили закрытое заседание Совбеза ООН на тему соблюдения моратория на удары по энергообъектам в России и на Украине.

26 марта помощник генерального секретаря международной организации по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя призвала все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право, защищая гражданских.

Ранее ООН отреагировала на договоренности между Россией и США.

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