В ООН отреагировали на гибель людей в российском приграничье

В ООН выразили обеспокоенность гибелью людей в приграничных районах России

ООН выразила обеспокоенность гибелью мирных жителей и разрушениями инфраструктуры в приграничных регионах России. Помощник генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя призвала все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право, защищая гражданских, передает РИА Новости.

В ходе заседания Совбеза ООН по Украине Мсуйя отметила, что сообщения о жертвах поступают из Курской, Белгородской и Брянской областей.

«Инфраструктура, необходимая для выживания гражданских, должна быть защищена. Неизбирательные атаки строго запрещены. Напоминаю всем сторонам: защита гражданского населения и объектов — обязанность, закрепленная международным правом. Это касается и оккупированных территорий, и приграничных зон», — заявила она.

26 марта военный корреспондент Анна Прокофьева погибла в Белгородской области недалеко от границы Украины. Съемочная группа подорвалась на мине, оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. Журналистке было 35 лет. В МИД России указали, что Киев намеренно ликвидирует представителей СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ООН отреагировала на договоренности между Россией и США.