ООН отреагировала на договоренности между Россией и США

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует достигнутые Россией, США и Украиной договоренности по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, передает ТАСС.

«Мы видели заявления, очевидно, что мы их приветствуем», — сказал он.

Соглашения включают несколько ключевых положений. В рамках Черноморской инициативы стороны обязались гарантировать безопасность судоходства, запретить использование гражданских судов в военных целях и проводить досмотр судов для предотвращения злоупотреблений. Кроме того, США согласились содействовать России в восстановлении доступа к мировым рынкам сельхозпродукции, включая снижение страховых расходов и открытие портов для экспорта. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетики с 18 марта 2025 года, который может быть продлен при соблюдении условий.

Для реализации договоренностей необходимо выполнить ряд условий: снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к системе SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, страховых компаний и судов, а также возобновление поставок сельхозтехники в Россию. Кремль, в свою очередь, выразил готовность принять поддержку третьих стран в выполнении соглашений и подтвердил намерение работать над укреплением мира.

Ранее в Кремле объяснили, когда начнется реализация Черноморской инициативы.