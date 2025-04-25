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Трамп заявил, что США не устанавливают крайнего срока на переговорах по Украине

Трамп сообщил, что на переговорах по Украине нет крайнего срока
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Evelyn Hockstein/Reuters

США не устанавливают крайнего срока на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Нет крайнего срока», — подчеркнул он.

Трамп объяснил, что хочет добиться мирного урегулирования «настолько быстро, насколько возможно».

Накануне Трамп заявил, что у него есть «свой дедлайн» по решению конфликта на Украине. По его словам, Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Позже глава Белого дома рассказал, что переговоры США с Россией и Украиной прогрессируют, но ситуация остается очень хрупкой. Он подчеркивал, что Москва для заключения мирного соглашения с Киевом должна отказаться от завоевания всей территории Украины.

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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