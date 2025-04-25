Трамп заявил, что США не устанавливают крайнего срока на переговорах по Украине

Трамп сообщил, что на переговорах по Украине нет крайнего срока

США не устанавливают крайнего срока на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Нет крайнего срока», — подчеркнул он.

Трамп объяснил, что хочет добиться мирного урегулирования «настолько быстро, насколько возможно».

Накануне Трамп заявил, что у него есть «свой дедлайн» по решению конфликта на Украине. По его словам, Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Позже глава Белого дома рассказал, что переговоры США с Россией и Украиной прогрессируют, но ситуация остается очень хрупкой. Он подчеркивал, что Москва для заключения мирного соглашения с Киевом должна отказаться от завоевания всей территории Украины.

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.