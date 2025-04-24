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Трамп рассказал о дедлайне по решению конфликта на Украине

Трамп: у меня свой дедлайн по решению на Украине
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Nathan Howard/Reuters

У США есть «свой дедлайн» по решению конфликта на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с премьером Норвегии Юнасом Гаром Стёре в Белом доме, передает Reuters.

«У меня есть свой дедлайн», - отметил он.

Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».

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