В СВР прокомментировали запрет ЕС на визит в Москву 9 мая

Директор СВР Нарышкин заявил, что запрет ЕС на визит в Москву 9 мая отвратителен

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал запрет чиновникам Европейского союза (ЕС) на визит в Москву 9 мая отвратительным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, европейские чиновники находятся на стороне проигравших.

«Отвратительно. <...> Такие угрозы означают, что ... великая дата, историческая для всего человечества, уж тем более для Европы, что победа над фашистской Германией для этих европейских граждан, чиновников европейских — не праздник, а раздражение», — прокомментировал Нарышкин угрозы представителей ЕС в адрес европейских лидеров из-за желания ехать на 9 мая в Москву.

До этого посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что ему не требуется приглашение 9 мая на церемонию в Берлине.

Ранее на Западе ужаснулись угрозам ЕС по поводу визита на парад Победы в Москву.