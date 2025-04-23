Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СВР прокомментировали запрет ЕС на визит в Москву 9 мая

Директор СВР Нарышкин заявил, что запрет ЕС на визит в Москву 9 мая отвратителен
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал запрет чиновникам Европейского союза (ЕС) на визит в Москву 9 мая отвратительным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, европейские чиновники находятся на стороне проигравших.

«Отвратительно. <...> Такие угрозы означают, что ... великая дата, историческая для всего человечества, уж тем более для Европы, что победа над фашистской Германией для этих европейских граждан, чиновников европейских — не праздник, а раздражение», — прокомментировал Нарышкин угрозы представителей ЕС в адрес европейских лидеров из-за желания ехать на 9 мая в Москву.

До этого посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что ему не требуется приглашение 9 мая на церемонию в Берлине.

Ранее на Западе ужаснулись угрозам ЕС по поводу визита на парад Победы в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами