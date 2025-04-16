На Западе ужаснулись угрозам ЕС по поводу визита на парад Победы в Москву

Профессор Дизен счел катастрофой угрозы ЕС по поводу визита на парад Победы в РФ

Угрозы Евросоюза странам — кандидатам на вступление в политическое объединение в связи с возможным визитом на парад Победы в Москву 9 мая являются катастрофой и «криминализацией дипломатии». Об этом на своей странице в соцсети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он подчеркнул, что законно избранных лидеров стран Европы наказывают за участие в праздничных мероприятиях в Москве, которые знаменуют разгром нацистской Германии.

«Криминализация дипломатии является катастрофой и должна прекратиться. В противном случае переговоры о мире в Европе будут вестись исключительно неевропейцами», — предупредил Дизен.

До этого стало известно, что Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать наше единство».

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали «особым цинизмом» планы Зеленского собрать лидеров ЕС в Киеве 9 мая.