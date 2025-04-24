Трамп заявил о ежедневных контактах с Китаем

Трамп сообщил, что США и Китай контактируют по вопросам торговли каждый день

Президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сообщил, что США и Китай обсуждают торговые вопросы каждый день.

Так он ответил на вопрос о том, контактируют ли Вашингтон и Пекин напрямую по вопросам торговли.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Спустя неделю американский политик объявил о дальнейшем повышении пошлин в противостоянии с Китаем — на этот раз до 125%. Предыдущая ставка, которая начала действовать только с 9 апреля, составляла 104%.

Трамп подчеркивал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку». Представители КНР в их число не входили, президент США объяснил такое поведение «гордостью». В Пекине же заявили, что не смирятся с тарифным «шантажом». Накануне стало известно, что администрация США намерена рассмотреть возможность понижения пошлин для Китая.

Ранее в Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины на российские товары.