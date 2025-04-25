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Политолог: Индия и Пакистан осознают последствия конфликта между ними

Политолог Куприянов: Индия и Пакистан не хотят ядерного конфликта
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Mukesh Gupta/Reuters

Индия и Пакистан угрожают друг другу, но полномасштабного конфликта не хотят, поскольку осознают, что он может повлечь за собой применение ядерного оружия. Такое мнение высказал руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Его слова цитирует kp.ru.

«И в Дели, и в Исламабаде сейчас решают одну задачу: как сделать так, чтобы, «не потеряв лица», показать готовность защищать собственные интересы, но при этом не спровоцировать противника на реальные военные действия», — считает эксперт.

Что касается блокирования стока воды Инда из его верховьев, — это не более чем политический жест со стороны Нью-Дели, добавил Куприянов.

Газета The New York Times сообщала, что Индия и Пакистан могут вступить в войну, которая грозит «непредсказуемыми последствиями». Как отмечают эксперты, эскалация уже началась, и она будет масштабнее, чем та, что произошла в 2019 году. Поводом к обострению отношений между двумя странами стал теракт 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит войны между Индией и Пакистаном.

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