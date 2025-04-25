В МИД РФ заявили о более чем 100 случаях вандализма на воинских памятниках в Европе

Более 100 случаев вандализма на памятниках павшим воинам зафиксировано за последний год в Европе. Об этом рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Михаил Ванин, передает ТАСС.

«Более 100 за последний год было таких актов вандализма. <...> Наибольшее количество их было совершено в Польше и Литве», — сказал он.

В начале апреля сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы советским воинам на Таллинском военном кладбище, сообщили в посольстве России в прибалтийской республике. В посольстве также заявили, что в Эстонии повторяются подобные кощунственные действия на фоне продолжающегося чествования легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в республике воздвигают памятники.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что те, кто сносит памятники советским воинам в Европе, Прибалтике и на Украине, стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны, хотят отречься от своих предков и предать память героев.

Ранее в России создали онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом.