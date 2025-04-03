В Таллине уничтожили монументы советским воинам

Сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем его директора уничтожили монументы советским воинам на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщили в посольстве России в прибалтийской республике.

По информации дипмиссии, этот очередной акт государственного вандализма произошел 2 апреля.

В посольстве также заявили, что в Эстонии повторяются подобные кощунственные действия на фоне продолжающегося чествования легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в республике воздвигают памятники. Там отметили, что все это говорит о стремлении властей Эстонии пересмотреть итоги Второй мировой войны и объясняет их отказ поддержать ежегодно представляемый РФ проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что те, кто сносит памятники советским воинам в Европе, Прибалтике и на Украине, стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны, хотят отречься от своих предков и предать память героев.

Ранее в России создали онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом.