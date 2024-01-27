Путин назвал цели сноса памятников советским воинам

Те, кто сносит памятники советским воинам в Европе, Прибалтике и на Украине, стремятся пересмотреть итоги Второй Мировой войны, хотят отречься от своих предков и предать память героев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает РИА Новости.

По словам президента, таким политикам «мешает, не выгодна настоящая, подлинная история». Из чего следуют «постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны».

«Они нагло врут, в бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма, и тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это — тоже преступление», — заявил Путин.

Россия же, по его словам, никогда не предаст память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов и не забудет их жертвенного пути к Великой Победе.

27 января Путин и Лукашенко открыли мемориал в Ленинградской области.

Выступая на открытии, Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским солдатам в ЕС и на Украине.

Там же Путин заявил о продвижении русофобии странами Европы.

Ранее Путин заявил об усилиях России по искоренению нацизма.