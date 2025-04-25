Лавров похвалил Трампа за глубокое понимание причин кризиса на Украине

Лавров заявил, что Трамп лучше остальных понимает первопричины кризиса на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, единственный западный политик, который понимает первопричины кризиса на Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины этой ситуации», — заявил Трамп.

Также Лавров похвалил понимание Трампа, что принятие Украины в НАТО станет критической ошибкой и угрозой для безопасности всего мира.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия готова к заключению сделки по Украине, однако сторонам осталось финализировать некоторые спорные моменты.

Накануне Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.