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Лавров похвалил Трампа за глубокое понимание причин кризиса на Украине

Лавров заявил, что Трамп лучше остальных понимает первопричины кризиса на Украине
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, единственный западный политик, который понимает первопричины кризиса на Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины этой ситуации», — заявил Трамп.

Также Лавров похвалил понимание Трампа, что принятие Украины в НАТО станет критической ошибкой и угрозой для безопасности всего мира.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия готова к заключению сделки по Украине, однако сторонам осталось финализировать некоторые спорные моменты.

Накануне Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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