Украина сможет работать над вступлением в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект США по урегулированию украинского конфликта.

«Украина может преследовать цель вступления в Евросоюз», — говорится в документе.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к «краху» объединения.

Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщал, что интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза.

Расходы на восстановление Украины, по самым скромным оценкам, составят $500 млрд, в то время как украинские источники утверждают, что она может составить до €1 трлн. По словам Орбана, поддержание деятельности страны обойдется в $100 млрд в год и большую часть этих расходов также придется нести ЕС.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье.