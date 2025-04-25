Эксперт дал прогноз по конфликту между Индией и Пакистаном

Политолог Алексей Куприянов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о перестрелке на границе Индии и Пакистана. По прогнозам эксперта, нынешнее обострение вряд ли дойдет до полномасштабного противостояния.

«Стороны подписали соглашение о прекращении огня в 2021 году. Но периодически случались инциденты: например, около трех недель назад пакистанский патрульный зацепил ногой сигнальную мину, после чего случилась пограничная стычка. Другими словами, Индия и Пакистан не первый год находятся в таком сложном состоянии», — напомнил Куприянов.

При этом он допустил, что Индия может провести операцию по ликвидации лагерей боевиков, задействовав беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или спецназ.

Газета The New York Times сообщала, что Индия и Пакистан могут вступить в войну, которая грозит «непредсказуемыми последствиями». Как отмечают эксперты, эскалация уже началась, и она будет масштабнее, чем та, что произошла в 2019 году. Поводом к обострению отношений между двумя странами стал теракт 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индия заблокировала течение Инда в сторону Пакистана.