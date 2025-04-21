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В Подмосковье пройдет Третий антифашистский конгресс

Минобороны РФ: в Подмосковье пройдет Третий антифашистский конгресс
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Сергей Бобылев/ТАСС

В Подмосковье состоится заседание Третьего антифашистского конгресса. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Международная акция пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» 30 апреля и будет приурочена к 80-летней годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне. Задачей мероприятия была названа защита исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма и противодействие идеологии и проявлениям неонацизма. Отдельное внимание будет уделено темам нацизма и неонацизма на Украине, а также вкладу СМИ в борьбу с идеологией нацизма и ее влиянием на молодежь.

Иностранные государства на международном конгрессе будут представлены Белоруссией и другими странами, представители которых посетят парад Победы на Красной площади.

До этого в Ташкенте в честь 80-летия Победы прошли «Чтения Победы».

На памятном вечере выступил народный артист России Дмитрий Харатьян, уроженец Узбекской ССР. Он исполнил песни «Нам нужна одна Победа» Булата Окуджавы и «Сороковые» Давида Самойлова. В программе также приняли участие народные и заслуженные артисты Узбекистана.

Ранее Лукашенко осудилъ Маска за то, что он «зиганул» на инаугурации Трампа.

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