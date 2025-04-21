Путин заявил о невозможности исказить подвиг солдат Красной армии

Президент России Владимир Путин заявил, что исказить подвиг красноармейцев в годы Великой Отечественной войны невозможно. Его цитирует РИА Новости.

«Как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной армии, спасавших мир от нацизма», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что в настоящее время России приходится противостоять тем, кто «пытается посягнуть на безопасность нашей Родины». По его словам, россиянам удастся преодолеть любые угрозы благодаря силе духа и отваге.

В феврале президент РФ Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым. Он заявил, что в годы Второй мировой войны нацистами был совершен колоссальный масштаб преступлений. Министр рассказал Путину, что до сих пор идут раскопки, находятся новые документы и факты, о которых потом узнают российские школьники.

Ранее сообщалось, что в Кремле не обсуждают возможность проведения амнистии к 9 мая.