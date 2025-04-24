Трамп пока не стал отвечать на вопрос о санкциях против России

Трамп предпочел через неделю ответить на вопрос об ужесточении санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп пока не стал отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России, но заявил, что может ответить на него через неделю. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

«Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка», - подчеркнул он.

Трамп добавил, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине.

Американский президент до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

При этом Зеленский заявил, что Украина готова сделать все, что предлагают партнеры, однако не будет совершать действия, противоречащие ее конституции.

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».