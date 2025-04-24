Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пока не стал отвечать на вопрос о санкциях против России

Трамп предпочел через неделю ответить на вопрос об ужесточении санкций против РФ
close
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп пока не стал отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России, но заявил, что может ответить на него через неделю. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

«Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка», - подчеркнул он.

Трамп добавил, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине.

Американский президент до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

При этом Зеленский заявил, что Украина готова сделать все, что предлагают партнеры, однако не будет совершать действия, противоречащие ее конституции.

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами