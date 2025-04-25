Раскрыто требование Кишинева, которое отвергла Гагаузия

Гагаузская автономия отказалась выполнять требования центральных властей Молдавии праздновать 9 мая День Европы и будет отмечать День Победы. Об этом заявил первый заместитель главы региона Илья Узун, передает РИА Новости.

В ходе брифинга чиновник напомнил, что в январе исполком Гагаузии объявил 2025-й годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Узун подчеркнул, что гагаузы наравне с другими народами сражались в боевых действиях во время войны, а также трудились в тылу и принимали участие в партизанском движении.

«Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом «срочно» или «обязательно», не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма», — заявил Узун, комментируя распоряжение, полученное из Кишинева.

Среди прочего чиновник отметил, что власти Гагаузии не допустят попыток стереть историческую память или подменить ее навязанными извне праздниками.

22 апреля лидер Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что молдавские власти решили, что 9 мая на главной площади Кишинева будет отмечаться День Европы вместо Дня Победы.

По его словам, 9 мая на площади молдавской столицы планируют развернуть так называемый «европейский городок», участие в котором примут правительство, президент страны Майя Санду и представители 21 посольства стран Евросоюза. При этом для празднования Дня Победы не было выделено ни одной площадки.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальный Кишинев прочно встроился в линию Евросоюза на переписывание истории, героизацию нацистов, на восхваление коллаборационистов.

Ранее россиянам посоветовали учитывать риски при планировании поездок в Молдавию.