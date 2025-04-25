Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто требование Кишинева, которое отвергла Гагаузия

Гагаузия отвергла указание Кишинева праздновать День Европы вместо Дня Победы
close
Vladislav Culiomza/Reuters

Гагаузская автономия отказалась выполнять требования центральных властей Молдавии праздновать 9 мая День Европы и будет отмечать День Победы. Об этом заявил первый заместитель главы региона Илья Узун, передает РИА Новости.

В ходе брифинга чиновник напомнил, что в январе исполком Гагаузии объявил 2025-й годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Узун подчеркнул, что гагаузы наравне с другими народами сражались в боевых действиях во время войны, а также трудились в тылу и принимали участие в партизанском движении.

«Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом «срочно» или «обязательно», не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма», — заявил Узун, комментируя распоряжение, полученное из Кишинева.

Среди прочего чиновник отметил, что власти Гагаузии не допустят попыток стереть историческую память или подменить ее навязанными извне праздниками.

22 апреля лидер Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что молдавские власти решили, что 9 мая на главной площади Кишинева будет отмечаться День Европы вместо Дня Победы.

По его словам, 9 мая на площади молдавской столицы планируют развернуть так называемый «европейский городок», участие в котором примут правительство, президент страны Майя Санду и представители 21 посольства стран Евросоюза. При этом для празднования Дня Победы не было выделено ни одной площадки.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальный Кишинев прочно встроился в линию Евросоюза на переписывание истории, героизацию нацистов, на восхваление коллаборационистов.

Ранее россиянам посоветовали учитывать риски при планировании поездок в Молдавию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами