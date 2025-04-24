Режим президента Молдавии Майи Санду «дистанцируется от совести», лишая население страны Дня Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Власти Молдавии дистанцируются не от Дня Победы, а от совести. Официальный Кишинев прочно встроился в линию Евросоюза на переписывание истории, героизацию нацистов, на восхваление коллаборационистов», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что режим Санду уничтожает население Молдавии с помощью экономических и политических инструментов. Кроме того, указала Захарова, в ход пошли идеологические инструменты, направленные на демонтаж суверенитета, истории и национальной идентичности.

Также Захарова прокомментировала отказ митрополии РПЦ Молдавии в выезде за Благодатным огнем. Эти действия дипломат назвала «беснованием», которое является циничным уничижением и оскорблением как чувств верующих, так и истории народа Молдавии.

22 апреля лидер Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что молдавские власти решили, что 9 мая на главной площади Кишинева будет отмечаться День Европы вместо Дня Победы.

По его словам, 9 мая на площади молдавской столицы планируют развернуть так называемый «европейский городок», участие в котором примут правительство, президент страны Майя Санду и представители 21 посольства стран Евросоюза. При этом для празднования Дня Победы не было выделено ни одной площадки.

Ранее в Молдавии провели флешмоб в защиту песни «Катюша».