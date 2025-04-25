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Мишустин попросил ФАС следить за ценами на билеты на ж/д и авиабилеты в сезон отпусков

Мишустин попросил ФАС следить за ценами на поезда и самолеты
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Shutterstock/Ivan Kruk

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в летний период. Председатель правительства провел встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Мишустин попросил рассказать, что ФАС делает для регулирования ситуации вокруг цен на ж/д и авиабилеты.

«Главное — результат, чтобы для людей было возможно отдохнуть и за разумные средства приобрести железнодорожный билет или авиабилет», — сказал он.

В свою очередь Шаскольский напомнил, что правительство утвердило круглогодичную скидку на железнодорожных маршрутах для детей в возрасте от 10 до 18 лет.

До этого главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров предупредил, что на фоне дефицита авиапарка и разгона инфляции рост спроса на авиаперелеты предстоящим летом грозит очередным скачком цен на билеты – в июле-августе рост может достичь 10–15%. Стоимость перелетов однозначно превысит прошлогодние показатели, считает эксперт.

Ранее Российский союз туриндустрии заявил, что россияне могут слетать в Токио по цене Сочи.

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