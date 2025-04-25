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Шойгу заподозрил Запад в неприязни к высокому рейтингу Путина в РФ

Шойгу: Запад не устраивает высокий уровень доверия к Путину в России
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Высокий уровень доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путину и консолидация российского общества крайне не нравятся западным государствам, уверен секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Спустя три года после начала СВО граждане России демонстрируют беспрецедентный уровень консолидации вокруг главы государства. <...> Уровень доверия президенту Российской Федерации составляет около 80%», — отметил Шойгу.

По его словам, на Западе едва ли найдется политик с таким же высоким уровнем поддержки со стороны населения, и это раздражает оппонентов Москвы, которые пытаются расколоть российское общество.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за минувшую неделю вырос на 1 процентный пункт (п.п.), составив 80,2%. Также центр опубликовал рейтинг правительства и премьер-министра.

Деятельность правительства РФ одобряют 53,1% респондентов (+1,7 п.п.). Рейтинг председателя правительства Михаила Мишустина снизился на 0,6 п.п. — до 53,3%. Доверие Мишустину выразили 62,4% опрошенных (-0,4 п.п.).

Ранее сообщалось, что Италия отказалась исполнять ордер МУС на арест Путина.

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