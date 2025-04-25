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Уровень доверия россиян Путину превышает 80%

ВЦИОМ: уровень доверия Путину вырос до 80,2%
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 1 процентный пункт (п.п.), составив 80,2%. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился с 14 по 20 апреля среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан. Одобрение деятельности главы государства увеличилось на 0,8 п.п. — до 77%.

Также ВЦИОМ опубликовал рейтинг правительства и премьер-министра. Деятельность правительства РФ одобряют 53,1% респондентов (+1,7 п.п.). Рейтинг председателя правительства Михаила Мишустина снизился на 0,6 п.п. — до 53,3%. Доверие Мишустину выразили 62,4% опрошенных (-0,4 п.п.).

Согласно опросу Фонда «‎Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 4 по 6 апреля среди 1,5 тыс. граждан, большинство опрошенных россиян (около 80%) заявили, что доверяют Путину.

Ранее Путин изменил зарплаты губернаторов.

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