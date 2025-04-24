«Листок бумаги без какой-либо силы»: Италия отказалась исполнять ордер МУС на арест Путина

Италия не приняла мер по исполнению ордера МУС на арест Путина

Минюст Италии до сих пор не принял никаких мер для исполнения ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путин. По данным СМИ, постановление МУС «застряло в кабинетах» ведомства, а глава министерства Карло Нордио так и не передал его генеральному прокурору Рима. Ранее Италия уже дала понять Израилю, что главы государств, согласно Венской конвенции, имеют иммунитет на территории страны. Как отмечают издания, это решение распространяется и на Путина. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министерство юстиции Италии не приняло мер для исполнения выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщили итальянские газеты Corriere della Sera и La Repubblica.

«Постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а [министр юстиции Италии] Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима, чтобы его можно было направить в Апелляционный суд для придания исполнительного характера. Превращая его в листок бумаги без какой-либо силы», — говорится в публикации Corriere della Sera.

Издания добавили, что в январе 2025 года итальянское правительство дало понять Израилю, что главы государств, согласно Венской конвенции, имеют иммунитет на территории Италии. Это произошло после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за действий Израиля в отношении сектора Газа и группировки ХАМАС. По данным Corriere della Sera и La Repubblica, эта позиция кабмина Италии также распространяется и на российского президента. Тем не менее, как уточняют газеты, Владимир Путин и не планирует посещать похороны папы римского Франциска, которые состоятся 26 апреля. Москву на них представит министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Ордер на арест и позиция России

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года, посчитав, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». По данным МУС, это произошло в период с 24 февраля 2022 года.

Россия не ратифицировала Римский статут и официально не признает юрисдикцию МУС. В МИД РФ решение суда называли юридически ничтожными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выданный ордер, отмечал, что трудно представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы его применить.

«Все-таки здесь речь идет <…> об одной из крупнейших ядерных держав мира», — уточнил пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что действительно есть страны, которые «имеют очень сильный дефицит суверенитета», и они гипотетически могут иметь рвение, чтобы исполнить этот ордер.

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О своем намерении это сделать заявили многие страны, признающие юрисдикцию МУС. Однако нашлись и те, кто отказался исполнять ордер. Так, например, Монголия, куда Путин отправился с визитом в октябре 2024 года, не стала арестовывать российского президента.

«Монголы еще со времен Чингисхана соблюдали принципы и нормы неприкосновенности высокопоставленных гостей... Решение МУС, членом которого является наша страна, об аресте президента РФ является предметом дискуссий. Но по другим международным правовым документам у главы любого государства должен быть иммунитет при исполнении своих обязанностей», — пояснила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Из-за этого Международный уголовный суд обвинил страну в том, что она «помешала инстанции исполнить свои полномочия». Случай пообещали рассмотреть в Ассамблее государств — участников Римского статута.