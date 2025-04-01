Путин изменил зарплаты губернаторов: что об этом известно?

С 1 января 2026 года зарплаты глав российских регионов будут уравнены с зарплатами вице-премьеров правительства России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Вырастут от этого доходы губернаторов или, напротив, сократятся — неизвестно: с 2023 года и до конца специальной военной операции их декларации о доходах и расходах не публикуются, а в дальнейшем они будут обезличены.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты глав российских регионов будут такими же, как у заместителей председателя правительства страны. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что оплата труда вице-премьеров и губернаторов состоит из трех частей: ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение. Выплаты будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.

Декларации

Для должностных лиц и членов их семей с 2009 года установлена обязанность декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера — об этом говорится в принятом в декабре 2008 года законе «О противодействии коррупции». С 2013 года российские чиновники отчитывались не только о доходах, но и о расходах, включая расходы супругов и несовершеннолетних детей. Такие требования распространялись на всех чиновников, от федерального правительства до муниципальной службы.

В конце декабря 2022 года Путин подписал указ, которым освободил чиновников от публикации деклараций о доходах/расходах на время проведения специальной военной операции. Чуть позже, в январе 2023 года, был принят закон, согласно которому в дальнейшем декларации о доходах будут публиковаться в обобщенном и обезличенном виде — то есть без «персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество».

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Что известно о доходах

Последние персонифицированные сведения о доходах членов федерального правительства и губернаторов относятся к 2021 году . Но и тогда из деклараций невозможно было получить сведения о зарплате должностного лица: там указывался общий доход за год, который мог включать, например, продажу дома, квартиры или машины. Разница в доходах зампредов правительства была очень велика.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов (сейчас — министр обороны) задекларировал доход в размере 29,9 млн рублей (у супруги — 129,2 млн руб.). Доход вице-премьера Виктории Абрамченко (сейчас — зампредседателя Госдумы) составил 16,9 млн руб. (у супруга — 4,6 млн). Вице-премьер Татьяна Голикова задекларировала доход в размере 24 млн руб. (у супруга — 278,9 млн руб.). Доход вице-премьера Александра Новака составил 26 млн руб. (у супруги — 627,9 млн руб.). Богаче всех оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров (сейчас — первый зампред правительства): он задекларировал доход в размере 704,6 млн рублей (у супруги — 52,4 млн руб.).

В топ-3 губернаторов по доходам в 2021 году вошли главы Подмосковья, Алтайского края и Северной Осетии. Андрей Воробьев задекларировал доход в размере 253,8 млн руб., Виктор Томенко — 85 млн руб.,Сергей Меняйло — 70 млн руб.

В числе самых небогатых губернаторов были главы Калмыкии Бату Хасиков (1,3 млн руб.), Кабардино-Балкарии Казбек Коков (1,5 млн руб.), Марий Эл Юрий Зайцев (1,6 млн руб.).

Отметим, что в ноябре 2024 года Владимир Путин утвердил новые показатели эффективности губернаторов. Главное изменение — увеличение числа социологических критериев: вместо одного их стало пять. В их число, в частности, вошла удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для их реабилитации, переобучения и трудоустройства. Всего же в списке 21 пункт, включающий в себя доверие к власти, уровень рождаемости, коэффициент бедности, качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, индекс роста доходов населения и т.д.