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Посол РФ обвинил Австрию в игнорировании годовщины освобождения Вены

Посол РФ Любинский: власти Австрии игнорируют годовщину освобождения Вены
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Стрингер/РИА Новости

Власти Австрии игнорируют годовщину освобождения Вены Красной армией, что является беспринципным и безнравственным решением. Об этом заявил посол России в стране Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

«В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев бойцами многонациональной Красной армии. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей», — сказал дипломат.

16 апреля словацкого активиста, лидера движения Socialisti.sk Артура Бекматова допросили из-за жалобы на плакат к 80-летию освобождения города Нитра с изображением символики Красной армии. Изображение представляло собой фото красных гвоздик, на фоне которых показаны советские солдаты и орден Отечественной войны.

21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что исказить подвиг красноармейцев в годы Великой Отечественной войны невозможно. Глава государства отметил, что в настоящее время РФ приходится противостоять тем, кто «пытается посягнуть на безопасность нашей Родины».

Ранее в МИД России ответили на требования ЕС не ехать в Москву на День Победы.

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