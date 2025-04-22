Европейские политики, которые выступают против посещения другими лидерами стран ЕС парада Победы в Москве, пали морально и политически. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе круглого стола Комитета Совета Федерации по международным делам на тему «Объединенная Европа против России в 1941 и 2025 годах. 80-летие Великой Победы в актуальном внешнеполитическом контексте», передает ТАСС.

«Это свидетельствует о глубине падения — морального, политического и любого другого — тех людей, которые находятся с той стороны», — подчеркнул он.

По словам Грушко, речь идет о политике расчеловечивания и стирания исторической памяти. Запад создает условия, чтобы антироссийские нарративы, которые насаждаются в политике, поддерживались общественным мнением, добавил он.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили Парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В этом контексте премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы евродипломатии Кайи Каллас о недопустимости поездки на парад Победы в Москве 9 мая. Он напомнил, что является премьер-министром суверенной страны и заявил, что никто не может давать ему подобных указаний. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требования Каллас следует рассматривать как неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, вследствие чего ее нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.

Ранее были названы главные русофобы в Европе.