Словацкого активиста, лидера движения Socialisti.sk Артура Бекматова допросили из-за жалобы анонимного заявления на плакат к 80-летию освобождения города Нитра с изображением символики Красной армии. Об этом общественник сообщил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Активист стал организатором мероприятия, посвященного памятной дате. Бекматов разместил на своей странице и в городе плакаты, в которых приглашал жителей посетить событие. Изображение представляло собой фото красных гвоздик, на фоне которых показаны советские солдаты и орден Отечественной войны.

«Позади первое слушание в полиции. Из-за символов Красной армии на приглашении на 80-летие освобождения города. Какому-то анониму это не понравилось, я объяснял использованную символику, свою мотивацию», — написал лидер движения.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая. Глава словацкого кабмина добавил, что посетит российскую столицу, чтобы отдать дань уважения солдатам Красной армии, которые освободили республику.

Ранее словацкий депутат высоко оценил вклад русского народа в победу во Второй мировой.