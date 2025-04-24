New York Times узнала позицию ЕС по территориям Украины

NYT: в ЕС согласны, что Киев должен пойти на территориальный компромисс

Основная часть лидеров стран Евросоюза согласны, что Киеву нужно пойти на территориальный компромисс. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Североатлантического альянса Камиля Гранда.

«Большинство европейских лидеров согласны с необходимостью какого-то территориального компромисса», — отметил он.

При этом возможный компромисс не должен быть навязан ЕС и Украине, добавил Гранд.

Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине придется пойти на уступки в рамках мирного процесса решения конфликта. По его словам, каждая из сторон «должна будет уступить».

Накануне газета Financial Times писала, что европейские союзники Украины пытаются склонить Киев к территориальным уступкам. По словам собеседника издания, Великобритания, ФРГ и Франция опасаются, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине. В связи с этим Лондон, Берлин и Париж пытаются найти с Киевом компромисс, убеждая украинское руководство в необходимости отказаться на заключительном этапе переговоров от ряда территорий.

Ранее Зеленский объяснил, почему не хочет отдавать территории.