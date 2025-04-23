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Financial Times: Европа пытается убедить Киев согласиться с территориальными потерями

FT: Европейские союзники пытаются склонить Украину к территориальным уступкам
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Thomas Peter/Reuters

Европейские союзники Украины пытаются склонить Киев к территориальным уступкам. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает британская газета Financial Times (FT).

По словам собеседника издания, Великобритания, ФРГ и Франция опасаются, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине. В связи с этим Лондон, Берлин и Париж пытаются найти с Киевом компромисс, убеждая украинское руководство в необходимости отказаться на заключительном этапе переговоров от ряда территорий.

Financial Times подчеркивает, что страны Европы по-прежнему являются противниками признания российского статуса Крыма, так как оно, на их взгляд, обрушит основанный на правилах мировой порядок.

23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США раздосадованы попытками президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры методами мегафонной дипломатии. Таким образом она прокомментировала слова украинского лидера на первой полосе Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским.

Ранее Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине.

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