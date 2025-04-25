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В США заявили, что Украина и Евросоюз могут смириться с признанием Крыма

NYT: Украина и ЕС могут смириться с признанием Крыма во избежание давления США
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Украина и Евросоюз могут смириться с признанием Крыма Соединенными Штатами. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Некоторые аналитики полагают, что г-н Зеленский и европейские чиновники, возможно, смогут смириться с такой позицией США, как бы сильно они ни были не согласны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что согласие Киева и Брюсселя на признание Крыма может произойти потому, что на Украине и в Европе опасаются давления со стороны США.

Как пишет NYT, для некоторых западных аналитиков изменение позиции Вашингтона по Крыму является «просто признанием фактов на местах».

До этого американское издание Responsible Statecraft писало, что Украина и Европейский союз не смогут отказаться от плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией.

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация США не исключает возможности признания Крымского полуострова частью России в юридическом порядке. Трамп и его команда могут пойти на такой шаг в рамках более широкого мирного соглашения между Киевом и Москвой, уточнили журналисты.

Ранее Трамп рассказал, в чем должны заключаться уступки России при урегулировании конфликта на Украине.

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