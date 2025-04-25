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Евросоюз не может запретить отдельным странам блока признать Крым

Пушков: Еврокомиссия не может запретить отдельным странам ЕС признать Крым
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Официальный Брюссель не сможет запретить отдельным странам Евросоюза признать Крым российским. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«У Еврокомиссии нет официальных полномочий запретить странам — членам ЕС пойти за Вашингтоном в этом вопросе», — подчеркнул он.

По словам сенатора, в этой связи в Брюсселе боятся признания Крыма со стороны Соединенных Штатов.

Немецкая газета Berliner Zeitung писала, что намерение президента США Дональда Трампа признать Крым российским может расколоть Североатлантический альянс.

Трамп также выразил сомнение в возможности Украины вернуть Крым под свой контроль, подчеркнув, что полуостров перешел под юрисдикцию России без применения военной силы.

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины, Трамп подчеркнул, что решение зависит от конкретных территорий и что США окажут Украине всемерную поддержку в ее борьбе. Он также отметил значительные территориальные потери Украины в ходе конфликта.

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.

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