В Германии рассказали о последствиях признания Крыма Соединенными Штатами

Намерение президента США Дональда Трампа признать Крым российским может расколоть Североатлантический альянс. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

«Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании (Крыма. — прим. ред.) противоречит новым планам США. Предстоящий саммит НАТО должен был быть посвящен расходам на оборону — теперь он грозит стать ареной открытого спора из-за Украины», — говорится в сообщении.

На фоне начала мирного процесса по решению конфликта на Украине, пишет немецкая газета, Евросоюз «оказался в тупике»: Брюссель стремится оказывать поддержку Киеву и при этом сохранить лояльность Соединенным Штатам.

До этого Трамп выразил сомнение в возможности Украины вернуть Крым под свой контроль, подчеркнув, что полуостров перешел под юрисдикцию России без применения военной силы.

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины, Трамп подчеркнул, что решение зависит от конкретных территорий и что США окажут Украине всемерную поддержку в ее борьбе. Он также отметил значительные территориальные потери Украины в ходе конфликта.

Ранее Трамп не стал отвечать на вопрос о санкциях против России.