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Южная Корея обратилась к США по поводу пошлин

Сеул попросил США освободить от пошлин товары Южной Кореи
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Depositphotos

Южная Корея попросила США сделать исключения в тарифной политике для южнокорейских товаров и предлагает взамен сотрудничество в сфере энергетики и судостроения. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что 24 апреля в Вашингтоне состоялись консультации двух государств.

В рамках мероприятия министр торговли Южной Кореи Ан Док Кын предложил различные проекты с двусторонним участием, направленные на восстановление американского судостроения, торговли и улучшение энергетической безопасности Республики Корея.

20 апреля и.о. южнокорейского президента Хан Док Су заявил, что Южная Корея не станет «сопротивляться» пошлинам, введенным по инициативе президента США Дональда Трампа, из-за «исторического долга» перед Соединенными Штатами.

До этого сообщалось, что Трамп отложил введение пошлин для 75 стран после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.

Ранее Трамп приостановил действие новых пошлин США.

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