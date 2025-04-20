Сеул решил не сопротивляться Трампу

Южная Корея не будет сопротивляться пошлинам Трампа из-за долга перед США

Южная Корея не станет «сопротивляться» пошлинам, введенным по инициативе президента США Дональда Трампа, из-за «исторического долга» перед США, заявил и. о. южнокорейского президента Хан Док Су в беседе с газетой Financial Times.

По его словам, промышленное могущество, финансовое развитие, культура, экономический рост и богатство Южной Кореи сильно зависят от помощи Штатов.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.