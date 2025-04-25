Трамп поручил расследовать незаконные политические взносы

Президент США Дональд Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди провести расследование по поводу якобы незаконных политических взносов, сделанных от имени других лиц. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Он попросил Бонди действовать в сотрудничестве с министерством финансов США, а также использовать все предоставленные законом полномочия, чтобы провести расследование об использовании онлайн-платформ для сбора средств.

В меморандуме также указано, что такие пожертвования могли быть сделаны с подставных счетов, возможно, с использованием подарочных карт или предоплаченных кредитных карт, с целью повлиять на результаты американских выборов.

До этого сообщалось, что американский суд прекратил дело о коррупции в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

О том, что минюст США поручил федеральным прокурорам закрыть дело против Адамса, стало известно в феврале. Заместитель генпрокурора США Эмиль Боув также приказал вернуть градоначальнику допуск к секретной информации, которого тот был лишен после предъявления ему обвинений в сентябре 2024 года.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины на неожиданный товар.