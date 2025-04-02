В США прекратили дело о коррупции против мэра Нью-Йорка

Американский суд прекратил дело о коррупции в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

«Историческое дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса прекращено, что позволяет ему баллотироваться на второй срок... Он свободный человек», — говорится в материале.

О том, что минюст США поручил федеральным прокурорам закрыть дело против Адамса, стало известно в феврале. Заместитель генпрокурора США Эмиль Боув также приказал вернуть градоначальнику допуск к секретной информации, которого тот был лишен после предъявления ему обвинений в сентябре 2024 года.

Адамсу были предъявлены пять федеральных обвинений в коррупции. Сам чиновник назвал эти обвинения «политической местью» за его критику иммиграционной политики бывшего президента Джо Байдена.

Действующий глава государства Дональд Трамп заявлял, что рассмотрит вопрос о помиловании Адамса.

Ранее Илон Маск заявил, что на него готовится покушение.