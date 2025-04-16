Трамп пригрозил ввести пошлины на неожиданный товар

Президент США Дональд Трамп намеревается ввести пошлины на некоторые виды импортного сырья, в том числе редкоземельные минералы и уран, сообщила пресс-служба Белого дома.

С этой целью проведут расследование в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли от 1962 года. Этот документ президент уже использовал для изучения поставок в страну чипов, меди и пиломатериалов, а также для введения пошлин на автомобили, сталь и алюминий.

Также Трамп поручил минторгу изучить важнейшие цепочки поставок полезных ископаемых и найти способы увеличить производство в США, сократив при этом зависимость от импорта.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.