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Госдеп США отверг претензии о том, что Вашингтон много требует от Киева

Госдеп: США не считают, что требуют от Украины больше, чем от России
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Vadim Ghirda/AP

В Соединенных Штатах не считают, что требуют от Украины больше, чем от России, в рамках урегулирования конфликта между странами. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс, которую цитирует РИА Новости.

«Я думаю, это очень нечестная постановка вопроса», — сказала Брюс, отвечая на вопрос о требованиях Вашингтона по отношению к Киеву.

24 апреля президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России, но заявил, что может ответить на него через неделю.

Накануне Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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