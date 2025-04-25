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Зеленский потребовал от Трампа изменить риторику в адрес России

Зеленский призвал Трампа называть Россию, а не Украину агрессором
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Владимир Зеленский потребовал, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Россию агрессором, а не Украину. Об этом Зеленский заявил в интервью американскому общественному деятелю и журналисту Бену Шапиро, которого цитирует РИА Новости.

«Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор — это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах», — заявил в интервью Зеленский.

Он добавил, что уважает американского президента за поиск «определенного подхода» в решении украинского конфликта.

Владимир Зеленский в интервью также попросил не говорить, что Киев спровоцировал конфликт с Россией. Украинский лидер утверждает, что Украина до сих пор хочет совместно с США достичь «мира через силу».

Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».

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