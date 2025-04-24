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Зеленский попросил не произносить одну фразу

Зеленский попросил не говорить, что Украина спровоцировала конфликт
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил не говорить, что Киев спровоцировал конфликт с Россией. Об этом сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что уважает факт того, что президент США Дональд Трамп стремится к миру, но не следует говорить о том, что конфликт начала Украина.

«Я считаю, что нашим людям больно это слышать», — заключил Зеленский.

До этого президент республики заявил, что Украина до сих пор хочет совместно с США достичь «мира через силу».

Также американская газета The New York Times писала, что основная часть лидеров стран Евросоюза согласны, что Киеву нужно пойти на территориальный компромисс.

Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».

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