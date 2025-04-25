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Во Франции рассказали о странном поведении Макрона

Политик Филиппо: Макрон в панике отверг перспективы мира на Украине
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Mohammed Badra/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в состоянии паники отверг возможное урегулирование конфликта на Украине. Об этом утверждает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.

По его словам, Макрон отвергает перспективу мира в нескольких предложениях, делая это в состоянии «совершенно удивительного волнения».

До этого президент Франции заявил, что Украина не может согласиться на прекращение огня после удара ВС России по Киеву.

Армия России ночью нанесла по Киеву комбинированный ракетный удар. Под удар попала железнодорожная инфраструктура. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове.

До этого Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее в Европе смягчили решение об отправке миротворцев на Украину.

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