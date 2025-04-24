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В Европе смягчили решение об отправке миротворцев на Украину

Times: Британия и Франция смягчили решение об отправке миротворцев на Украину
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Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Желание стран так называемой «коалиции желающих» отправить миротворческие силы на Украину, по всей видимости, «смягчилось» в ходе переговоров между представителями Киева и рядом этих стран в Лондоне. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что идея отправить на Украину миротворцев принадлежит премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Как сообщили Times источники, во время переговоров в Лондоне, это твердое намерение, по всей видимости, смягчилось», — пишет газета.

The Times также отмечает, что некоторые европейские чиновники опасаются, что Россия сочтет британско-французскую миротворческую миссию «односторонней» и не примет ее. Однако, по словам военного источника издания, Великобритания не готова отказаться от планов по отправке своих войск.

При этом подробностей о «смягчении» решения об отправке миротворческого контингента в статье нет.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал эти европейские войска интервентами и оккупантами, указав, что ввод миротворцев на исторические земли России грозит началом третьей мировой войны.

Ранее в Европе раскрыли детали по отправке миротворцев на Украину.

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Переговоры о мире на Украине
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